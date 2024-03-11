الجوازات تحدد مواعيد العمل في شهر رمضان

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أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وفروعها في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الجوازات، إلى الاستفادة من خدماتها في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.



مواعيد العمل بالجوازات في شهر رمضان



وأوضحت الجوازات، أن العمل في شعبة الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض من الساعة 10:00 حتى 15:00 من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع، وشعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، من يوم الأحد حتى الخميس.بينما أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن شعبة جوازات الصيرفي مول، وشعبة جوازات التحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين من الساعة 13:00 حتى الساعة 17:00، ومن الساعة 21:00 حتى الساعة 2:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.وبينت المديرية العامة للجوازات إلى أن بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات سيكون العمل فيها من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس، منوهة بأهمية الاستفادة من خدمة "تواصل"، التي تتيح للمستفيدين معالجة الملاحظات التي تعوق تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.