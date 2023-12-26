وظائف أمنية في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف أمنية في أحد مراكز وزارة التعليم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





المسمى الوظيفي:



الهدف من الوظيفة:



المسؤوليات (المهام):



متطلبات الوظيفة:



القدرات والمهارات:



عن المركز (ويكيبيديا):



طريقة التقديم:



- موظف أمن.- تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة مباني ومنشآت المركز والتأكد من سلامة معدات السلامة والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذا المجال.- التأكد من تطبيق أسس السلامة في كافة أعمال الوحدات التنظيمية داخل المركز.- تنظيم عملية دخول وخروج زوار المركز وتسجيل البيانات الخاصة بهم.- التأكد من هويات وتصاريح الأشخاص، ومراقبة إخراج الأثاث والأجهزة بالتنسيق مع الجهات المختصة.- الاستعداد والمشاركة في حالات الطوارئ والتنسيق الدائم مع الوحدات التنظيمية الأخرى في الإدارة وخارجها فيما يخص الحوادث والكوارث الطبيعية- التناوب على أعمال حراسة المباني والمحافظة عليها؛ لمنع تعرضها لأعمال التخريب أو سرقة محتوياتها.- التأكد من وضع اللوحات الإرشادية المتعلقة بالسلامة داخل مبني المركز. وتأمين مبني المركز خلال الإجازات الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي.- متابعة نظام كاميرات المراقبة في مبنى المركز ورفع التقارير مشرف الامن والسلامة والصحة المهنية.- المتابعة اليومية لطرق وإرشادات وتعليمات الأمن المعتمدة بالمنشآت.- تنسيق بإجراء تدريبات الطوارئ كما هو مطلوب من خطة الخروج.- القيام بأي مهمة أخرى يكلف بها في مجال الاختصاص.- مؤهل علمي مناسب.- خبرة 3 أعوام على الأقل من الخبرة في تنفيذ أعمال الامن والسلامة.- خبرة عملية في نفس المجال.- المعرفة في الأنظمة والقوانين الرسمية والمرعية، وأفضل الممارسات.- فهم شامل ومعرفة بإجراءات وسياسات وأنظمة المركز.- خبرة في مبادئ وممارسات الأمن والسلامة، وبما في ذلك؛ (الوقاية من الإصابات، وبيئة العمل، وتتبع الحوادث، والتحقيقات، والتقييم الأمني، والاستعداد للطوارئ، والتدريب والامتثال لمعايير إدارة السلامة والصحة المهنية الأميركية - OSHA).- معرفة الاتجاهات الحديثة والتطورات المتعلقة بالأمن والسلامة.- القدرة على اتخاذ قرارات سريعة لمعالجة القضايا والإشكاليات، وحل المشكلات، وتقديم الدعم اللازم للمركز.- القدرة على تقدير المواقف، واستنتاج الأحكام السليمة، واتخاذ القرارات بشكل مستقل.- القدرة على تحليل المشاكل، والقضايا، والتقييم، وتقديم الحلول والبدائل، وتنفيذ التغييرات.- الشغف في التعلم المستمر، وبناء المهارات عبر الفرص التعليمية المتاحة.- الكفاءة لبناء وإدارة العلاقات الشخصية على نحو فعال على جميع مستويات المنظمة.- المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، هو مركز حكومي سعودي، اكتمل تأسيسه بصدور قرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2017م بهدف ضبط جودة التعليم الإلكتروني. يقع مقر المركز في العاصمة الرياض، ويرأس مجلس إدارته وزير التعليم.- من خلال الرابط التالي: