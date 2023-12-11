رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى

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أعلنت
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص لحملة
كافة المؤهلات "الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" تشمل "وظائف
لا تتطلب الخبرة"، بالمسميات والشروط التالية:
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المسميات الوظيفية:1-
بائع.
2- مهندس.
3- محاسب.
4- كيميائية.
5- موظفة أمن.
6- حارس أمن.
7- وسيط عقاري.
8- محاسبة زبائن.
9- مشرف مبيعات.
10- أخصائي تسويق.
11- مبيعات وتسويق.
12- سائق شاحنة ثقيلة.
13- أخصائي علاقات حكومية.
14- أخصائي خدمات طبية طارئة.
* الشروط:-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
- حاصل على شهادة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالويوس) حسب متطلبات كل وظيفة.