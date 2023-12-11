رابط التقديم.. غرفة الرياض تطرح وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فأعلى

أ أ

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع الخاص لحملة كافة المؤهلات "الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" تشمل "وظائف لا تتطلب الخبرة"، بالمسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* الشروط:



* طريقة التقديم:

