السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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عاجل.. التقديم بدأ الآن.. قوات الأمن الخاصة تعلن عن وظائف عسكرية لحملة الدبلوم الصحي "رجال"

قوات الأمن الخاصة
قوات الأمن الخاصة
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أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتقديم والتسجيل لحملة الدبلوم الصحي (رجال) للعمل في الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة (عريف) والتعيين على الوظائف الموضحة أدناه.اضافة اعلان

الوظائف:


1- مساعد طبيب أسنان (رتبة عريف):
- المؤهل (دبلوم صحي).
- التخصص (طب أسنان).
2- فني أشعة (رتبة عريف):
- المؤهل (دبلوم صحي).
- التخصص (أشعة).

3- فني علاج طبيعي (رتبة عريف):
- المؤهل (دبلوم صحي).
- التخصص (علاج طبيعي).

4- فني مختبرات طبية (رتبة عريف):
- المؤهل (دبلوم صحي).
 - التخصص (مختبرات طبية).


الشروط العامة:


1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.
2- أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.
3- لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وان يتناسب الطول مع الوزن.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.
5- أن لا يكون متزوج من غير سعودية.
6- أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً او سبق له العمل في أي جهة حكومية.
7- حصوله على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها.
8- أن لا يقل التقدير عن جيد في المؤهل المطلوب.
9- حصوله على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
10- اجتياز اختبار القدرات العامة.
11- اجتياز الاختبار التحصيلي.
12- إن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.
13- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

تنبيهات عامة:


1- على المتقدم تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علما بأنه سيتم استبعاد اي طلب يثبت مخالفته لذلك.
2- عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول و المفاضلة.
3- يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً.
4- جوال المتقدم المعتمد في منصة ابشر هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال او الرسائل النصية (SMS).

موعد التقديم:


- بدأ التقديم اليوم السبت بتاريخ 1445/06/03هـ الموافق 2023/12/16م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي:
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