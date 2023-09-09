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في اليوم العالمي لمحو الأمية .. المملكة تدعم الطلاب وتوفر 1871 مدرسة

محو الامية
في اليوم العالمي لمحو الأمية .. التعليم: لدينا 1871 مدرسة للتعليم المستمر
أ أ
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شاركت وزارة التعليم المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "من أجل الاستدامة في عالم يمر بمرحلة انتقالية"،وذلك تعبيرًا عن التزامها بتحقيق التعليم للجميع ومحو الأمية.اضافة اعلان


الإلمان بالقراءة والكتابة والحساب

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للوزارة في "إكس" حيث أشارت إلى أهمية الاحتفال الذي يسلط الضوء على الدور الذي يؤديه الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب في بناء مجتمعات.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتفال يسعى أن يكون فرصة لتوحيد الجهود نحو تسريع وتيرة التقدم؛ لتحقيق الهدف الـ4 من أهداف التنمية المستدامة الذي يُعنى بالتعليم والتعلُّم مدى الحياة.


فرص التعلم للأفراد المستهدفين

ويبرز حرص الوزراة على توفير فرص التعلم لمحو أمية الأفراد المستهدفين من خلال إنشاء 1871 مدرسة للتعليم المستمر، وتقديم التعليم لـ69751 طالبًا وطالبةً.
وأضافت، إلى جانب تنفيذ 5 حملات صيفية في خمس إدارات تعليمية؛لضمان استمرارية عمليات التعلم خلال الإجازة،وذلك في عدة مناطق، استهدفت بها 4416 مستفيدًا ومستفيدة.


720 حصة مسجلة

وقدَّمت التعليم من خلال قناة عين للتعليم المستمر، 720 حصة مسجلة؛ لتزويد المتعلمين بالمحتوى التعليمي المناسب لهذه المرحلة،كما أسهمت بإنشاء 295 مركزًا للأحياء المتعلمة لخدمة 54103 مستفيدين ومستفيدات.
وأكدت على أنه تم من خلالها تنفيذ 1154 برنامجًا تدريبيًّا لمساعدة الطلاب والطالبات على اكتساب المهارات والمعرفة.

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