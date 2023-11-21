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"التخصصات الصحية" تحتفي بـ 9552 خريجاَ من البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية 2023

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الهيئة السعودية
أ أ
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احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  بتخريج 9552 خريجاً وخريجة من برامج البورد وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2023م، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله.اضافة اعلان

التخصصات الصحية:


وأكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال كلمته أن الخريجين من مختلف التخصصات الصحية على مستوى البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية، إضافة تسمو بقدراتهم الشغوفة والمتقنة لعملها والمتعاطفة مع مستفيديها صحة المجتمع ورقي الخدمات الصحية المقدمة، معرباً عن تهنئته للخريجين بما حققوه من مستويات، ولكل من وقف خلفهم خلال مسيرتهم العلمية.


وأوضح أن منظومة القطاع الصحي بمختلف جهاتها، في ظل برنامج تحول القطاع الصحي، تسير بشكل حثيث لتعزيز مكانة هذا القطاع وتفعيل مقوماته كنظام صحي فعال يرتكز على صحة المستفيد، ويعتمد على مبدأ الجودة والقيمة المحصلة من المخرجات، من خلال تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتطبيق نموذج رعاية صحية حديث ذي أثر فعال في الحفاظ على صحة المجتمع.

الهيئة السعودية:


ونوه وزير الصحية بجهود القائمين على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ولأعضاء مجلس الأمناء على ما يبذلونه من جهود، راجياً للخريجين والخريجات المزيد من التقدم في حياتهم المهنية.

من جانبه ثمّن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان الدعم المستمر من القيادة الحكيمة للقطاع والممارس الصحي بهدف الارتقاء بالقطاع والكادر بما يضمن أن تكون صحة الإنسان هي الأولى.


وأشار إلى برامج البورد السعودي على امتداد 30 عاماً ارتكز على منهجيات تعليمية بالغة الدقة وبكفاءة عالية المستوى، كان حصيلة مخرجها قرابة 20 ألف ممارس صحي في أكثر من 155 تخصصاً شملت الطب والجراحة، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية المتنوعة، بالإضافة إلى أكثر من 23 ألف خريج من الأكاديمية الصحية.

وشهد الحفل الذي حضره معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وعدد المسؤولين، عرضًا مرئيًا عن تطور الممارسة المهنية الصحية في المملكة، فيما أدى الخريجون والخريجات القسم.وفي ختام الحفل كرّم معالي وزير الصحة الجهات المشاركة في رعاية الحفل، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

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