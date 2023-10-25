هل يمكن الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول لطفل عمره 5 شهور؟

أ أ

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد الأشخاص بشأن مدى إمكانية الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول لطفل عمره 5 شهور.





الحصول على التأشيرة: اضافة اعلان



صلاحية تأشيرة الخروج النهائي:



صلاحية تأشيرة الخروج النهائي



طريقة تنفيذ الخدمة:



مشكلة تحديث الجواز المؤقت



خطوات التنفيذ



وقال أحد المستفيدين: "هل يمكن الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول لطفل عمرة ٥ شهور حيث أن للمولود جواز مستقل و الابوين مقيمين في المملكة الزوجة على كفالة الزوج".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: " يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود".في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها.جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حساب "خدمة العملاء"، على استفسار مستفيد قال فيه: "السلام عليكم، عندي عامل إقامته على وشك الانتهاء، هلا أسوي خروج نهائي قبل انتهاء أو مع انتهاء التأشيرة".وأوضحت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علماً أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.وكانت منصة "أبشر" قد أوضحت مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" حيث أكدت على أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الافراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.1ـ الدخول إلى منصة أبشر2ـ اختيار أفراد الأسرة3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائليةأوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليا.جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليا.وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر افراد واتباع الخطوات التالية:- تبويب خدماتي- النقر على خدمات- الجوازات- تواصل