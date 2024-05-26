الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان مكة وهذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مكة ومناطق مختلفة من المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنةاضافة اعلان

ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار تؤدي إلى جريان السيول

 وأوضحت أن مناطق مكة والباحة وعسير ستتأثر بأمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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