ضبط 450 كيلوجرامًا.. ضربة قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 240 كيلوجرامًا من القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان
تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
5 لتهريبهم مادة الحشيش المخدركما
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع
العارضة بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية،
لتهريبهم 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط
تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرفي
الوقت نفسه، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 180
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.