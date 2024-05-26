ضبط 450 كيلوجرامًا.. ضربة قاصمة لتجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.







إحباط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط 5 لتهريبهم مادة الحشيش المخدر



إحباط تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

