توضيح مهم للضمان الاجتماعي بشأن أسباب عدم الأهلية

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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا بشأن أهم أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي.





توضيح مهم بشأن أسباب عدم الأهلية



ماذا يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي؟



شروط طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي



وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على منصة إكس، أن من أهم أسباب عدم الأهلية ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، أو عدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، أو رفض فرص التمكين المقدمة له.وأضاف أن نظام الضمان الاجتماعي يسعى لتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلال المالي والاستغناء عن الدعم، وعليه فيجب على مستفيد الضمان الاجتماعي إثبات جديته في البحث عن عمل وقبول عروض العمل المقدمة له لضمان استمرار صرف المعاش.وبين أنه يجب على مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تحري الدقة عند تسجيل البيانات، حيث تعود بعض أسباب عدم الأهلية إلى إدخال بيانات غير صحيحة عن مقدم الطلب أو أحد التابعين.