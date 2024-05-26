الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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عاجل.. جريمة مشينة.. القبض على مقيم لقيامه بهذا الفعل الفاضح

شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيم لتحرشه بحدث
شرطة منطقة القصيم تقبض على مقيم
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 قبضت شرطة منطقة القصيم على المقيم من الجنسية الباكستانية محمد وقاص محمد أسلم خان؛ لتحرشه بحدث.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

عقوبة التحرش

وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على الآتي:
أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
- إن كان المجني عليه طفلاً.
- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
ـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- إن كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، أو في حكم ذلك.
- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

التشهير بالمتحرش

وتتضمن المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم التحرش، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ: "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

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