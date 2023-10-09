الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أبرزها توفير فرص عمل .. 6 مزايا لخدمات الدعم التجارية

وزارة التجارة
وزارة التجارة
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كشفت وزارة التجارة عن أنشطة داعمة لتأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد.

أهمية خدمات الدعم التجاريةاضافة اعلان


1- مساحات العمل والمكاتب المشتركة.
2- خدمات البحث والربط مع مصادر التمويل والاستثمار.
3- خدمات تطوير الأعمال.
4- خدمات استشارية وتوجيهية وتدريبية

ومن المتوقع أن تساهم الأنشطة الداعمة في:


1- توفير فرص العمل للقوى العاملة لتنمية ودعم الأعمال التجارية.
2- تحسين الميزان التجاري.


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