واقعة موثقة.. تسجيل صوتي يكشف كيف تم التخطيط لعملية غش تجاري؟

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كشف مقطع فيديو عن خطة بعض الأشخاص لعملية غش تجاري بهدف شراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارة.

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تسجيل صوتي:





أنظمة وزارة التجارة:



🎥 | بعد التقصي والتحري..



فرقنا الرقابية تكشف التخطيط لعملية غش تجاري لشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية.



🚨 تم القبض على المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية. فرقنا الرقابية تكشف التخطيط لعملية غش تجاري لشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية.🚨 تم القبض على المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية. pic.twitter.com/NeYeqAoQxP October 8, 2023

ويوضح التسجيل الصوتي عامل مخالف يشتري مواد غذائية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية ويعيد طباعة تاريخ جديد ساري الصلاحية.وقالت وزارة التجارة إنه تم إلقاء القبض على المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية.من المعروف أن أنظمة وزارة التجارة تكافئ المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري.ففي مفاجأة سارة، حصل مواطن على مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال ، بعد أن قام بالإبلاغ عن حالة غش تجاري.وقالت الوزارة، إن المواطن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد إبلاغه عن إحدى حالات الغش التجاري.كما أوضحت أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال، تم منحها لـ 19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.بدوره، عبر عبدالرحمن عن سعادته من سرعة التجاوب، مؤكدا أن البلاغ لم يأخذ سوى نصف ساعة.وبحسب الوزارة، يحصل المبلغ على مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة، بعد صدور حكم قضائي بذلك.وقالت الوزارة "شكرًا لكل من أسهم في مكافحة الغش التجاري"، مؤكدة أن المستهلك هو عين الرقابة وبلاغه مهم مهما كان بسيطا لسلامة المواطن والمقيم.



