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تقدير: استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل.. ماذا عن طلب الاستبعاد؟

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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أوضحت منصة تقدير  "أحد المبادرات الوطنية المقدمة من التأمينات"، أنه في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل.اضافة اعلان

 استبعاد المشترك من قبل المنشأة

جاء ذلك في رد من تقدير على سؤال مستفيد قال فيه : "موظف قدم استقالته بتاريخ 29/2/2024 وحتى لم يتم استبعاده من التأمينات  في حال تم استبعاده بتاريخ 13/3/2024 هل تعتبر مخالفه وكم غرامتها؟".
وأجابت منصة تقدير بقولها: حياك الله .. في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل وفي حال تجاوز صاحب العمل المهلة يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق حسابك في تأميناتي افراد بإتباع الخطوات بالمرفق.

طريقة استخراج بطاقة تقدير للمتقاعدين

هذا وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات إمكانية استخراج بطاقة تقدير من الموقع الإلكتروني الرسمي في خطوات بسيطة للمتقاعدين.
بطاقة تقدير  تتيح للمتقاعدين العديد من المميزات والتي تتيح للمتقاعد الحصول على كافة الخدمات بخصومات مميزة


- أولا ثم سجل الدخول عن طريق الإسم وكلمة المرور من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".
- ثم انتقل إلى الخدمات الإلكترونية ثم خدمات الأفراد.
- اختر منها خدمة إصدار بطاقة مستفيد.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك لاصدار البطاقة.
- قم برفع المستندات المطلوبة.
- قم بالتأكيد على الإقرار وإكمال طلبك.
- يتم متابعة تنفيذ الخدمة عن طريق المنصة والذي يستغرق قرابة 9 أيام.

مميزات بطاقة تقدير للمتقاعدين


- تستطيع الحصول على مختلف الخدمات الحكومية والخاصة في كافة الأماكن والتي منها وأهمها الرعاية الطبية.
- البطاقة مخصصة للمتقاعدين وذويهم للوصول إلى كافة مسارات برامج تقدير.
- تقديم خصومات مميزة في الدراسة والتدريب.
- الحصول على الكثير من العروض والخصومات القيمة.

حلول تمويلية ومزايا وعروض


هذا وتتيح خدمة تقدير لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من متقاعدين (مدنيين وعسكريين)، ومستفيدين (الزوجة والأبناء الذين لم يبلغوا ٢٠ عاماً)، الحصول على خدمات مميزة في مسارات متنوعة.
وتشمل هذه المسارات: "حلول التمويل، والمزايا والعروض، والاستفادة من خبرات المتقاعدين، والتطوع تحقيقا للمسؤولية الاجتماعية، وحضور الأنشطة والفعاليات، وذلك بالتعاون مع شركاء برنامج (تقدير) من القطاع الخاص.
ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات والعروض المقدمة من خلال قنوات عدة تشمل: الربط الإلكتروني المباشر مع مقدم العرض أو الخدمة، واستخدام الرمز الترويجي للعرض، والبطاقة التعريفية الإلكترونية في الهواتف الذكية، والبطاقة التعريفية للمتقاعدين.

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