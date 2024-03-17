عاجل.. تنبيه مهم من "التأمينات" لمن تم استبعاده من العمل

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تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد الأشخاص حول موقفه في التأمينات بعد استبعاده من العمل.



رد التأمينات الاجتماعية:



استبعاد المشترك من التأمينات بدون سبب:



التحقق من الاشتراك والحالة الوظيفية



وقال المواطن في سؤاله :" تم استبعادي من العمل في19فبراير2024 واليوم التاريخ 16مارس2024 في الموارد البشرية مكتب العمل بمكة المكرمة علي راس العمل. اطلب منكم تحديث أو تغيير الحالة علمًا بأن الاسبعاد من التأمينات الاجتماعية ومنصة قوي له 28يوما".وجاء الرد :" يتم استبعادك من قبل جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى اليوم الأخير من الشهر الميلادي لترك العمل وفي حال تجاوز ذلك يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عبر حسابك في تأميناتي أفراد بإتباع الخطوات التالية".وفي وقت سابق، تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن الإجراء المطلوب، حال استبعاد الموظف بدون سبب، أو لأسباب غير صحيحة.جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء حال استبعاده من التأمينات من صاحب العمل لسبب غير صحيح.وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله، في حال كان سبب الإستبعاد المسجل في التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل غير صحيح يسعدنا خدمتك عبر خدمة الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف وتقديم طلب تعديل سبب الاستبعاد".كذلك تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بشأن طريقة وآلية التحقق من الحالة الوظيفية والاشتراك.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، في منصة إكس، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم أريد التحقق من الحالة الوظيفية تظهر رسالة خطأ، ما السبب؟".وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله، يمكنك التحقق من حالة الاشتراك باستخدام الرابط التالي "هنا"⁩ كما يمكنك التسجيل والدخول لحسابك الرسمي في التأمينات الاجتماعية، وبإمكانك طباعة شهادة مدد وأجور المشترك".