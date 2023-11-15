الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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التأمينات توضح آلية صرف تعويض الدفعة الواحدة

التأمينات
التأمينات
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة .

معاش الدفعة الواحدة

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جاء ذلك في رد من التأمينات، على استفسار مستفيد بشأن مدى أحقية وطريقة الحصول على تعويض الدفعة الواحدة.
وأجابت التأمينات، بقولها: "يحق للمشترك عند توفر الشروط التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة عن طريق الدخول لحسابك في تأميناتي أفراد ثم اختيار ايقونة المعاشات في حال لم تتمكن من ذلك يمكنك طلب الدفعة عبر زيارة الرابط:
https://gosi.gov.sa/GOSIOnline/LumpsumBbenefits_Payment

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن توثيق العقود هو من اختصاص منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية توثيق العقود.

توثيق العقود



وأجابت التأمينات، بقولها: "حيك الله.. نفيدك بأن كل ما يتعلق بتوثيق العقود هو من اختصاص منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيقوم الزملاء بمنصة قوى بالرد على استفسارك واتمام طلبك".

أيضا أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يمكن لصاحب العمل الاطلاع على قائمة المسميات المتاحة في النظام من القائمة المنسدلة في خانة المسمى الوظيفي.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤالمستفيد قال فيه : "لو سمحتوا عندي استفسار  في التأمينات الاجتماعية هل صحيح أن مسمى مدير معرض غير مدروج في التأمينات ؟!".

المسميات  التأمينية


وأجابت التأمنيات، بقولها: "إنه يمكن لصاحب العمل الاطلاع على قائمة المسميات المتاحة في النظام من القائمة المنسدلة في خانة المسمى الوظيفي، ووفي حالة عدم توفر المهنة أو المسمى الوظيفي المطلوب يتم اختيار أقرب مسمى وظيفي مطابق أو مماثل لطبيعة العمل للمشترك".

كما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الإحصائي الشهري، أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.

مصروفات التأمين ضد التعطل


وجاء من ضمن المصروفات التأمينية، مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» التي تجاوزت 87.2 مليون ريال.
وبلغت مصروفات نظام معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16.3 مليون ريال.

58 ورشة عمل للتوعية


ووفقا للتقرير، فقد عقدت المؤسسة 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل.

أبرز الملاحظات التأمينية


وبين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل.

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