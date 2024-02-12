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البيئة: 7 مناطق تشهد هطول أمطار اليوم والشرقية الأعلى كمية بـ 53.6 ملم

أمطار المملكة
أرشيفية
أ أ
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سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (53.6) ملم في الأحساء، وذلك ضمن (7) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الإثنين 12 فبراير 2024م.اضافة اعلان

وزارة البيئة والمياه والزراعة:

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت (56) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد 11 فبراير حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الإثنين 12 فبراير، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران).
وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في حي القدس بالرياض (16.0) ملم، وفي رماح سجلت (7.2) ملم، فيما سجّلت المنطقة الشرقية أعلى كمية بلغت (53.6) ملم في الأحساء، و (43.2) ملم في مطار الدمام، وفي منطقة عسير سجل مطار أبها (15.0) ملم، وفي بللسمر (11.2) ملم.

أمطار متفرقة على عدة مناطق:

وبيّن التقرير تسجيل منطقة حائل (2.2) ملم في تربة - بقعاء، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية (3.0) ملم في رفحاء، و(1.2) ملم في مطار رفحاء، فيما سجلت منطقة جازان (1.0) ملم في سد بيش، وفي منطقة نجران سجل مطار شرورة (5.4) ملم، وفي النمصة – بدر الجنوب (2.8) ملم.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة حتى صباح الإثنين 12 فبراير 2024م، يمكن زيارة الرابط التالي: http://bit.ly/49cVBB8 .

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