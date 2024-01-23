بشرى سارة.. "البيئة" تكشف عن مقدار الوفر المائي في القطاع الحضري

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كشف
وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الثلاثاء، عن مقدار الوفر المائي في القطاع
الحضري.
مقدار
الوفر المائي في القطاع الحضريوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أن مقدار الوفر المائي في القطاع الحضري وصل
إلى 6.6 مليون مترمكعب.
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وأكدت أن ذلك يُعتبر رقمًا جديدًا يُسجّل ضمن إنجازات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لـ عام 2023م.
إطلاق
مبادرات لترشيد استهلاك المياهفيما
أكد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" تحقيقه عدة منجزات في
عام 2023م، من خلال إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات، حيث
أسهمت هذه المبادرات في تحقيق وفورات مائية في عينة من مباني القطاع الحكومي
والقطاع السكني تراوحت في المتوسط بين (62% إلى 78%).
جاء ذلك خلال تقرير المركز حول منجزاته للعام الماضي، حيث كشف عن تحقيق وفورات مالية عالية من خلال عدة مشاريع استهدفت تطبيق حلول ترشيدية في عينة من مباني الجهات الحكومية والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى الوفورات المائية لحسابات القطاع السكني من خلال خدمة كشف التسربات عن طريق تطبيق "كشف"، وذلك سعياً للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
تحقيق
وفر مائي تراكمي وأكد المركز أن تفعيل البرامج الاستراتيجية
ومبادرات ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري ساهم في تحقيق وفر مائي تراكمي بنهاية
عام 2023م بمقدار (6.6) ملايين متر مكعب، فيما بلغ الوفر اليومي التراكمي المحقق
بمقدار (25,276) مترا مكعبا، وهو ما يعادل احتياج أكثر من 31 ألف وحدة سكنية، كما
يعادل احتياج أكثر من 155 ألف مستفيد باليوم.
وأوضح المركز أن مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي حقق وفر يومي تراكمي بمقدار (6,291) مترا مكعبا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية (75%)، بينما حقق مشروع ترشيد استهلاك المياه في المساجد والمدارس في مرحلته الأولى وفر يومي تراكمي بمقدار(2,597) مترا مكعبا، ومتوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية حتى الآن إلى (78%).