بشرى سارة.. "البيئة" تكشف عن مقدار الوفر المائي في القطاع الحضري

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كشف وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الثلاثاء، عن مقدار الوفر المائي في القطاع الحضري.





مقدار الوفر المائي في القطاع الحضري اضافة اعلان



إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك المياه



تحقيق وفر مائي تراكمي



خدمة كشف التسربات بموثوقية عالية



تحقيق الاستدامة المائية



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن مقدار الوفر المائي في القطاع الحضري وصل إلى 6.6 مليون مترمكعب.وأكدت أن ذلك يُعتبر رقمًا جديدًا يُسجّل ضمن إنجازات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لـ عام 2023م.فيما أكد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" تحقيقه عدة منجزات في عام 2023م، من خلال إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات، حيث أسهمت هذه المبادرات في تحقيق وفورات مائية في عينة من مباني القطاع الحكومي والقطاع السكني تراوحت في المتوسط بين (62% إلى 78%).جاء ذلك خلال تقرير المركز حول منجزاته للعام الماضي، حيث كشف عن تحقيق وفورات مالية عالية من خلال عدة مشاريع استهدفت تطبيق حلول ترشيدية في عينة من مباني الجهات الحكومية والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى الوفورات المائية لحسابات القطاع السكني من خلال خدمة كشف التسربات عن طريق تطبيق "كشف"، وذلك سعياً للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.وأكد المركز أن تفعيل البرامج الاستراتيجية ومبادرات ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري ساهم في تحقيق وفر مائي تراكمي بنهاية عام 2023م بمقدار (6.6) ملايين متر مكعب، فيما بلغ الوفر اليومي التراكمي المحقق بمقدار (25,276) مترا مكعبا، وهو ما يعادل احتياج أكثر من 31 ألف وحدة سكنية، كما يعادل احتياج أكثر من 155 ألف مستفيد باليوم.وأوضح المركز أن مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي حقق وفر يومي تراكمي بمقدار (6,291) مترا مكعبا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية (75%)، بينما حقق مشروع ترشيد استهلاك المياه في المساجد والمدارس في مرحلته الأولى وفر يومي تراكمي بمقدار(2,597) مترا مكعبا، ومتوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه بالمواقع التي تم فيها تنفيذ حلول ترشيدية حتى الآن إلى (78%).فيما أسهم تطبيق "كشف" الذي يقدم خدمة كشف التسربات بموثوقية عالية عن طريق شركات ومؤسسات مسجلة بمنصة كشف في تحقيق وفر يومي تراكمي بمقدار(16,388) مترا مكعبا، وبلغ متوسط نسبة الخفض في استهلاك المياه للحسابات المستفيدة من خدمة الكشف من خلال التطبيق إلى (62%).يشار إلى أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي" يهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة المائية من خلال برامج ومبادرات وطنية متنوعة، مسـتندة على أفضل الممارسـات لجميع الاستخدامات بالشكل الأمثل في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية.