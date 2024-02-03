"البيئة" تحدد موعد انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها مجانًا عبر منصة "نما"

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جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك الإبل في المملكة، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها إلكترونيًا، لحفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم. اضافة اعلان





ترقيم الإقبل



بيع وشراء ونقل الإبل

