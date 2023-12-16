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الإطاحة بشخص في محافظة "صامطة" لترويجه الحشيش المخدر

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
المخدرات
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ألقت مكافحة المخدرات القبض على شخص في محافظة صامطة بمنطقة جازان لترويجه مادة الحشيش المخدر.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه:اضافة اعلان


وأوضحت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

في وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وأوضحت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

منطقة عسير:


كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير، لترويجه 20 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طرق التواصل:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



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