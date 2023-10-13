الأمن العام يشارك في توعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

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يشارك الأمن العام، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، في مجمع العرب مول بمحافظة جدة. اضافة اعلان





مكافحة المخدرات مع تأكيد حملة وطن بلا مخالف



توعية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل