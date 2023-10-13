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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمن العام يشارك في توعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

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معرض وزارة الداخلية المتنقل
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يشارك الأمن العام، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.اضافة اعلان

مكافحة المخدرات مع تأكيد حملة وطن بلا مخالف

 وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكافة أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.

توعية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن الاتصال يكون من خلال الأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" و"994" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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