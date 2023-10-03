الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بالشرقية.. حرس الحدود يقيم معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات

20230428223433848
حرس الحدود السعودي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مجمع الظهران مول بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.اضافة اعلان

حملة "وطن بلا مخالف"

 ويهدف المعرض إلى إبراز جهود وزارة الداخلية في حملة "وطن بلا مخالف"، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، وتوعية المواطنين والمقيمين بالالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

تقنيات حديثة لضبط المخالفين

كما يهدف لعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.



اقرأ أيضا

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4ZX3XwAAZEVB
3:40 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل

786767
3:21 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أمطار المدينة.. شاهد كيف حولت السيول العيص لأنهار جارية؟

تغطية المباني
3:10 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أمانة مكة تبدأ تنفيذ قرار تغطية المباني تحت الإنشاء

اقرأ أيضا

الطريقة والخطوات.. "التجارة" تطالب بتحديث بيانات المنشآت

انطلاق التصفيات النهائية لـ الأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض

إطلاق "مسار واعد".. 6 برامج تدريبية لـ 381 مبتعثًا ومبتعثة

أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

240 محطة تراقب جودة الهواء كل خمس دقائق في المملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 1:07 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

والد الطالب ضحية الدهس 10:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

والد الطفل ضحية الدهس بالدمام يروي تفاصيل صادمة عن الحادث

حافلات 0مدرسية 12:41 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

وفاة طالب جراء حادث بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام

ضبط مهربي مخدرات 6:31 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بجازان .. وضبط مواطنين بالباحة

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
1:07 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

ارامكو روان
1:00 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بادر بالتقديم.. 36 وظيفة في "أرامكو روان" لحملة الثانوية والبكالوريوس

79807 67
12:49 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

شاهد.. السيول تُحوّل وادي الخنق إلى بحيرات في المدينة

الصرفة النجم الأخير من سهيل
12:40 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

المظاهر المناخية.. اليوم دخول "الصرفة" النجم الأخير من سهيل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4PliXwAAy2w9
3:26 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

12 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم

سكني
3:01 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي

أخبار السعودية
1:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

وزارة الداخلية
1:07 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة
12:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أذربيجان: الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة