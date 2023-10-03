بالشرقية.. حرس الحدود يقيم معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات

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أقامت المديرية العامة لحرس الحدود، معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مجمع الظهران مول بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية. اضافة اعلان





حملة "وطن بلا مخالف"



تقنيات حديثة لضبط المخالفين



ويهدف المعرض إلى إبراز جهود وزارة الداخلية في حملة "وطن بلا مخالف"، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات، وتوعية المواطنين والمقيمين بالالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.كما يهدف لعرض التقنيات الحديثة المستخدمة في التصدي لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.