الأربعاء 19 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب بحائل

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة،ا ليوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 4 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:54. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:09 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:58المدينة – 4:58الرياض – 4:29○ موعد أذان الظهرمكة – 12:10المدينة – 12:11الرياض – 11:43○ موعد أذان العصرمكة – 3:33المدينة – 3:34الرياض – 3:06○ موعد أذان المغربمكة – 6:07المدينة – 6:06الرياض – 5:38○ موعد أذان العشاءمكة – 7:37المدينة – 7:36الرياض – 7:08