الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأربعاء 19 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب بحائل

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة،ا ليوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 4 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:54.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:09 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:47 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:58
الرياض – 4:29
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:10
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:34
الرياض – 3:06
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:07
المدينة – 6:06
الرياض – 5:38
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:37
المدينة – 7:36
الرياض – 7:08


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