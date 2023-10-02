الإثنين 17 ربيع الأول.. 7 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بالدمام

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:56.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:07 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:49 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الإثنين 17 ربيع
الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:57
الرياض – 4:29
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:11
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:35
الرياض – 3:07
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:08
المدينة – 6:08
الرياض – 5:40
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:38
المدينة – 7:38
الرياض – 7:10