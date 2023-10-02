الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 17 ربيع الأول.. 7 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بالدمام

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:56.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

اضافة اعلان


بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:07 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:49 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:57
الرياض – 4:29
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:11
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:35
الرياض – 3:07
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:08
المدينة – 6:08
الرياض – 5:40
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:38
المدينة – 7:38
الرياض – 7:10


اقرأ أيضا

الدفاع المدني
12:57 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

دون تسجيل إصابات.."مدني تبوك" يباشر حريقا في حشائش بمجرى للمياه

أولمبياد البرمجة
12:56 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

3 ملايين طالب على موعد مع أكبر أولمبياد وطني للبرمجة

حافلة مدرسية
12:41 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

وفاة طالب جراء حادث بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام

الدكتور سعد الخثلان
12:34 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى الساعة ١١ مساءً؟.. الخثلان يجيب

اقرأ أيضا

توضيح مهم من "الشؤون البلدية" بشأن تحديد المسؤول عن المخالفة

ردة فعل غير متوقعة من أب تجاه ابنه بعد تهوره في القيادة

القوات الجوية تُشارك في تمرين "درع السند" في باكستان

حريق هائل يلتهم واجهة فندق هيلتون جاردن بالرياض

أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مسجد الصلاة الأذان 11:29 م السبت، 30 سبتمبر 2023

الأحد 16 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

مواقيت الصلاة 12:17 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:02 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

الخميس 5 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:16 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

الأربعاء 5 ربيع الأول.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر في عرعر

اقرأ أيضا

الديوان الملكي
8:40 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

الديوان الملكي : وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

Capto_Capture 2023-10-01_08-06-46_PM
8:12 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

لحظة وصول الإسعاف الجوي لإنقاذ وافد يمني

الهيئة العامة للغذاء والدواء
7:53 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

"الغذاء والدواء" تحث على اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة والالتزام بمعدل استهلاكها

هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
7:52 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توجيه عاجل من هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية لملاك الحيوانات السائبة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حافلة مدرسية
12:41 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

وفاة طالب جراء حادث بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام

مواقيت الصلاة
12:17 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الإثنين 17 ربيع الأول.. 7 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بالدمام

حريق
9:06 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

حريق هائل يلتهم واجهة فندق هيلتون جاردن بالرياض

أهم 10
8:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أهم 10.. الإيقاع بتنظيم رجال الأعمال والمحامين ومكافأة الطلاب وهبوط أسعار العقارات

الاحوال المدنية
7:34 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

هل يمكن تغيير اسم الأبناء دون موافقة الوالدين.. الأحوال المدنية توضح؟

تعليم الطائف
7:15 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

غداً.. إيداع أكثر من 7 ملايين ريال مكافأة لطلاب وطالبات تعليم الطائف