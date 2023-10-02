الإثنين 17 ربيع الأول.. 7 ساعات تفصل بين صلاتي الفجر والظهر بالدمام

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:56.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:07 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:49 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 17 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:57المدينة – 4:57الرياض – 4:29○ موعد أذان الظهرمكة – 12:11المدينة – 12:11الرياض – 11:43○ موعد أذان العصرمكة – 3:34المدينة – 3:35الرياض – 3:07○ موعد أذان المغربمكة – 6:08المدينة – 6:08الرياض – 5:40○ موعد أذان العشاءمكة – 7:38المدينة – 7:38الرياض – 7:10