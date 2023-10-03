الثلاثاء 18 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445 هجرية،
الموافق 3 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:15 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:55.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:08 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:48 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 18 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الثلاثاء 18 ربيع
الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:57
الرياض – 4:29
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:10
المدينة – 12:11
الرياض – 11:43
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:34
المدينة – 3:35
الرياض – 3:06
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:08
المدينة – 6:07
الرياض – 5:39
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:38
المدينة – 7:37
الرياض – 7:09