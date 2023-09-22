الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 7 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 22 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:07. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 7 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 7 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:54المدينة – 4:53الرياض – 4:25○ موعد أذان الظهرمكة – 12:14المدينة – 12:15الرياض – 11:47○ موعد أذان العصرمكة – 3:39المدينة – 3:41الرياض – 3:13○ موعد أذان المغربمكة – 6:18المدينة – 6:19الرياض – 5:51○ موعد أذان العشاءمكة – 7:48المدينة – 7:49الرياض – 7:21