الجمعة 7 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 7 ربيع الأول 1445 هجرية،
الموافق 22 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:10 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:07.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:01 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 7 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الجمعة 7 ربيع
الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:54
المدينة – 4:53
الرياض – 4:25
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:14
المدينة – 12:15
الرياض – 11:47
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:39
المدينة – 3:41
الرياض – 3:13
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:18
المدينة – 6:19
الرياض – 5:51
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:48
المدينة – 7:49
الرياض – 7:21