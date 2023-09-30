الأحد 16 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 16 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 1 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:57. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:07 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:51 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 16 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 16 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:57المدينة – 4:56الرياض – 4:28○ موعد أذان الظهرمكة – 12:11المدينة – 12:12الرياض – 11:44○ موعد أذان العصرمكة – 3:35المدينة – 3:36الرياض – 3:08○ موعد أذان المغربمكة – 6:09المدينة – 6:09الرياض – 5:41○ موعد أذان العشاءمكة – 7:39المدينة – 7:39الرياض – 7:11