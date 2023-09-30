الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد 16 ربيع الأول.. 13 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والمغرب في سكاكا

مسجد الصلاة الأذان
مواقيت الصلاة
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 16 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 1 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:57.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:07 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:51 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 16 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 16 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:56
الرياض – 4:28
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:11
المدينة – 12:12
الرياض – 11:44
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:35
المدينة – 3:36
الرياض – 3:08
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:09
المدينة – 6:09
الرياض – 5:41
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:39
المدينة – 7:39
الرياض – 7:11


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