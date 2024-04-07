الأحد 28 رمضان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يتناولون طعام السحور

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يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور، ليوم الأحد 28 رمضان، الموافق 7 أبريل.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.



مواعيد السحور



مواعيد الإفطار



ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:50، وفي المدينة المنورة 4:47، وفي الرياض 4:19، وفي بريدة 4:27، وفي الدمام 4:03، وفي أبها 4:43، وفي تبوك 4:54، وفي حائل 4:35.بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:32، وفي جازان 4:45، وفي نجران 4:37، وفي الباحة 4:46، وفي سكاكا الساعة 4:37 بمشيئة الله.بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، يوم الأحد 28 رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:مكة المكرمة 6:38 مساء، المدينة المنورة 6:41، الرياض 6:13، بريدة 6:25، الدمام 6:00 ، أبها 6:25.ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:54، وفي حائل 6:33، وفي عرعر 6:38، وفي جازان 6:25، وفي نجران 6:18، وفي الباحة 6:31، وفي سكاكا 6:42.وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك آخر من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.