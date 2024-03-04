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الآن.. شاهد تساقط أمطار رعدية بالرخيلة شمال الباحة

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أمطار الباحة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت عصر اليوم الاثنين، أمطار رعدية غزيرة على الخزمر بقرية الرخيلة شمال منطقة الباحة.اضافة اعلان

أمطار رعدية بالرخيلة شمال الباحة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الخزمر بقرية الرخيلة شمال منطقة الباحة لأمطار غزيرة مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.


استمرار هطول الأمطار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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