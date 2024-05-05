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عاجل.. "الأرصاد": أمطار وسيول وصواعق على الرياض و9 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار وسيول
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".
3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعهد ووادي الفرع والحناكية وبدر".
5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
6 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".
7 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق".
8 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".
9 - منطقة الرياض، وتشمل "الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
10 - منطقة القصيم، وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".

أمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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