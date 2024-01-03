تجري أنهارُا.. شاهد قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول
القوية كالأنهار على السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض.
شاهد
قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول السحيمي والوعالي إثر
تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض وشمال الأرطاوية بالمجمعة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) January 3, 2024
سيول شعبان السحيمي والوعالي
شمال #الارطاوية
الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ
3 يناير 2024م
📸 | علي البدر
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أمطار
وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة.
رياح
نشطة وزخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارةوأوضح
المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على
أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.
ويلي
ذلك، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على
أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.