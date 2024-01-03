تجري أنهارُا.. شاهد قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض

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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول القوية كالأنهار على السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض. اضافة اعلان





شاهد قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية





سيول شعبان السحيمي والوعالي

شمال

الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

3 يناير 2024م

📸 | علي البدر

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. pic.twitter.com/ZUAXnXgCKR 📍فيديوسيول شعبان السحيمي والوعاليشمال #الارطاوية الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ3 يناير 2024م📸 | علي البدر January 3, 2024

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق



رياح نشطة وزخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول السحيمي والوعالي إثر تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض وشمال الأرطاوية بالمجمعة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.

ويلي ذلك، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.







الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.