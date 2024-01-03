الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تجري أنهارُا.. شاهد قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض

ه76
سيول الأرطاوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت اليوم السيول القوية كالأنهار على السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض.اضافة اعلان

شاهد قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول السحيمي والوعالي إثر تساقط أمطار غزيرة على منطقة الرياض وشمال الأرطاوية بالمجمعة.

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.

ويلي ذلك، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

"المسند" يُطمئن سكان الرياض حول درجة الحرارة في يناير

عاجل.. أمطار وسيول وضباب على الرياض والمدينة ومعظم المناطق

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على الجوف

عاجل.. التأمينات تحدد مواعيد عمل مركز الاتصال وخدمة العملاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GC5CY5sWQAAcxJU 8:10 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

أمطار غزيرة على عسير 1:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر سكان مكة من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

تعليق الدراسة 11:06 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات

GBmeEGaXUAAhbyA 7:28 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

بهذا التوقيت.. خبير طقس يُحذر من برودة الأجواء مع حالة جوية ممطرة

اقرأ أيضا

الهيئة العامة لعقارات الدولة
1:40 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

بدءا من ١٥ يناير.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:20 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

رياح --الارصاد - ضباب اتربة - مكة (2)
12:52 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

إنذار باللون الأحمر على حائل والقصيم: "ضباب كثيف وتدني في الرؤية"

مدني تبوك
12:24 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

فيديو يوثق لحظة إنقاذ 9 أشخاص إثر حريق شقة في تبوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

أهم 10
9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

حساب المواطن
9:05 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

اذكر ربك
8:33 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"اذكر ربك في تغريدة".. هاشتاق أطيب الكلمات يسيطر على "إكس" في المملكة

مطار الملك عبد العزيز
8:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء

البرتقال
8:02 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. هبوط أسعار البرتقال المستورد