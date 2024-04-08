الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل ورسميًا.. بدء إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

وظائف - عاملين - موظفين
موظفون
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مع انتهاء دوام اليوم الاثنين 29 من رمضان 1445ه،ـ 8 من إبريل 2024، بدأت إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.اضافة اعلان
وتستمر الإجازة من اليوم الاثنين وحتى الخميس.

إجازات الأعياد والمناسبات

وتنص المادة 112 في نظام العمل، على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي حددتها اللائحة.
وهذه الإجازات هي: 
- إجازة عيد الفطر لمدة 4 أيام:
تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان، حسب تقويم أم القرى.
- إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام: تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .
- إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى ويعوض عنها بيوم قبله أو بعده إذا وافقت يوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العيدين فلا يعوض عنه.
- إجازة يوم التأسيس: 22 فبراير من كل عام.

هل يمكن إلزام الموظفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر؟

نص نظام العمل على أنه في حال عدم منح الموظف إجازة عيد الفطر  (لمدة 4 أيام)، يتم فرض غرامة قدرها 5000 ريال على كل موظف لم يٌمنح هذه الإجازة في المنشاة، وفقًا للمادة 50 من جدول المخالفات.

هؤلاء لا تنطبق عليهم إجازة عيد الفطر 

ويطبق القرار الذي يقضي بأن تكون إجازة عيدي الفطر والأضحى بحدٍّ أدنى أربعة أيَّام عمل، وبحدٍّ أقصى خمسة أيام على الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل، ما ورد على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
ويخضع الموظفون في الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فيطبَّق ما ورد على العاملين الخاضعين لنظام العمل.
أمَّا الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل، وفقًا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، ولم تعتمد لائحتها الإدارية، فتقوم بتطبيق نفس الضوابط المشار لها سابقًا.
وتضمَّنت الموافقة تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظِّمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية.

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