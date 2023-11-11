السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

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دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لترويجه مواد مخدرة

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المتهم
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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لترويجه في مركبته (2.1) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي،.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

التعاون مع الأمن
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

معرض وزارة الداخلية المتنقل
على الجانب الآخر، يشارك الأمن العام ممثلًا في شرطة منطقة الرياض ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد "12 نوفمبر 2023" في مجمع النخيل مول.

وطن بلا مخالف للتوعية بأضرار المخدرات
 وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة "وطن بلا مخالف"، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكل أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.

ضرورة الإبلاغ عن المخالفين
 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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