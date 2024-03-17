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ارتكبوا هذا الأمر.. ضبط 13 شخصًا في عدد من مناطق المملكة

القوات الخاصة الأمن البيئي
الأمن البيئي
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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنها ألقت القبض على 13 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
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ضبط 5 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد

وأكدت أنه تم القبض على خمسة مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية.
وأضافت أنه تم القبض على مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد من دون ترخيص بمحمية الملك عبد العزيز الملكية، ومخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضا، مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محافظة جدة، ومخالفًا آخر خزن حطبًا محليًا في منطقة المدينة المنورة.

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

في الوقت نفسه، ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام مخالفين بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع في منطقة الجوف ومخالفين استغلا الرواسب في منطقة تبوك وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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