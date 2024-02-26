الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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عقوبة مغلظة.. ضبط 13 شخصًا ارتكبوا هذه المخالفة

القوات الخاصة الأمن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي
أ أ
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 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

ضبط 13 شخصًا مخالفًا لارتكابهم هذه المخالفة

 وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ريال.

ضبط 10 مخالفين لاستغلالهم رواسب دون ترخيص

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.
 وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 مقيمين من الجنسية الهندية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
 وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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