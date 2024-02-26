عقوبة مغلظة.. ضبط 13 شخصًا ارتكبوا هذه المخالفة

أ أ

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض.





ضبط 13 شخصًا مخالفًا لارتكابهم هذه المخالفة



ضبط 10 مخالفين لاستغلالهم رواسب دون ترخيص



وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ريال.في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.وأوضحت القوات أنه تم ضبط 10 معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية و3 مقيمين من الجنسية الهندية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.