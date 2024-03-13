ضبط بحوزته أسلحة وذخائر.. الأمن البيئي يطيح بمخالف في محافظة جدة

أ أ

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محافظة جدة.

وضبط بحوزته بندقية شوزن، و(79) ذخيرة شوزن حيّة، وبندقية هوائية، وناظور، وجهاز جذب الطيور، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.



الالتزام بنظام البيئة:



الأمن البيئي:

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.وفي وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة (10,000) ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.