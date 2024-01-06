احرص على تلقي اللقاح.. تغيرات المناخ تزيد من انتشار الأمراض التنفسية

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كشفت
وزارة الصحة أن تغيرات المناخ والتقلبات الجوية خاصة في فصل التشاء تزيد من انتشار
الأمراض التنفسية.
تغيرات
المناخ تزيد من انتشار الأمراض التنفسية وأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أنه من المهم الحصول على لقاحات الأمراض
التنفسية التي تشمل الأنفلونزا وفيروس كورونا المتجدد.
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اللقاحات
تعزز الجهاز المناعيوأضافت
أن اللقاحات تعزز الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مكافحة العوامل المسببة للأمراض،
مؤكدة انه يمكن أخذ لقاح الأنفلونزا مع فيروس كورونا في نفس الوقت.
وأكدت أن لقاحات كورونا في الفترة السابقة، أدت المطلوب منها في تعزيز الحماية المجتمعية، وأنه نظرًا لظهور متحور جديد فإن الجهاز المناعي بحتاج لتعزيز قوته بالحصول على لقاح كورونا المطور.