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احرص على تلقي اللقاح.. تغيرات المناخ تزيد من انتشار الأمراض التنفسية

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لقاحات كورونا والأنفلونزا
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كشفت وزارة الصحة أن تغيرات المناخ والتقلبات الجوية خاصة في فصل التشاء تزيد من انتشار الأمراض التنفسية.

تغيرات المناخ تزيد من انتشار الأمراض التنفسية اضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه من المهم الحصول على لقاحات الأمراض التنفسية التي تشمل الأنفلونزا وفيروس كورونا المتجدد.

اللقاحات تعزز الجهاز المناعي

وأضافت أن اللقاحات تعزز الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مكافحة العوامل المسببة للأمراض، مؤكدة انه يمكن أخذ لقاح الأنفلونزا مع فيروس كورونا في نفس الوقت.
وأكدت أن لقاحات كورونا في الفترة السابقة، أدت المطلوب منها في تعزيز الحماية المجتمعية، وأنه نظرًا لظهور متحور جديد فإن الجهاز المناعي بحتاج لتعزيز قوته بالحصول على لقاح كورونا المطور.

طريقة الحصول على لقاحات الأنفلونزا وكورونا

ونوهت أنه يمكن للجميع الحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي".


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