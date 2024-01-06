احرص على تلقي اللقاح.. تغيرات المناخ تزيد من انتشار الأمراض التنفسية

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كشفت وزارة الصحة أن تغيرات المناخ والتقلبات الجوية خاصة في فصل التشاء تزيد من انتشار الأمراض التنفسية.





تغيرات المناخ تزيد من انتشار الأمراض التنفسية اضافة اعلان



اللقاحات تعزز الجهاز المناعي



طريقة الحصول على لقاحات الأنفلونزا وكورونا



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه من المهم الحصول على لقاحات الأمراض التنفسية التي تشمل الأنفلونزا وفيروس كورونا المتجدد.وأضافت أن اللقاحات تعزز الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مكافحة العوامل المسببة للأمراض، مؤكدة انه يمكن أخذ لقاح الأنفلونزا مع فيروس كورونا في نفس الوقت.وأكدت أن لقاحات كورونا في الفترة السابقة، أدت المطلوب منها في تعزيز الحماية المجتمعية، وأنه نظرًا لظهور متحور جديد فإن الجهاز المناعي بحتاج لتعزيز قوته بالحصول على لقاح كورونا المطور.ونوهت أنه يمكن للجميع الحصول على لقاح كورونا والأنفلونزا من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق "صحتي".