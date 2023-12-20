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حكمة ربانية.. "المسند" يكشف كيفية حدوث الانقلاب الشتوي هذا العام

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الانقلاب الشتوي
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الانقلاب الشتوي هذا العام في يكون يوم  22 ديسمبر، يحدث عندما تتعامد الشمس فوق مدار الجدي "دائرة عرض 23.5 جنوب خط الاستواء".اضافة اعلان

كيف يحدث الانقلاب الشتوي هذا العام؟

وأضاف على حسابه في منصة "إكس"، أن المسافة بين الشمس والأرض تكون عندها 147 مليون كم تقريباً، وفيه أقصر نهار وأطول ليل في السنة وذلك في نصف الكرة الشمالي.


دخول فصل الشتاء

وبين أن الشمس عندما تتعامد فوق مدار الجدي إيذاناً ببدء فصل الشتاء وفقاً لحركة الشمس الظاهرية، ويبلغ طول فصل الشتاء 89 يومًا، وعند التعامد يتوقف الليل عن أخذه من حصة النهار لأيام ثم يبدأ النهار يأخذ من الليل.

أشد دول العالم بردًا

وأشار إلى أنه في فصل الشتاء الشمالي عادة أشد الدول برداً روسيا في نصف الكرة الشمالي، وأن أشد الدول حراً أستراليا في نصف الكرة الجنوبي، وهكذا يتم التوازن الكوني الدقيق في تدبير الأرض ومن عليها ممن خلقها وبرأها سبحانه وتعالى.


لماذا الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة خلال الشتاء؟

ونوه إلى أنه عادة وفي فصل الشتاء يكون الساحل الغربي هو الأدفأ بالسعودية لعوامل منها: دفء البحر الأحمر، وتمدد منخفض السودان الحراري، وحجز جبال السروات إضافة إلى توغل الكتلة الشمالية الشرقية الباردة.

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