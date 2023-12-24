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احذر أن تشرب أكثر من مرة في اليوم.. نصائح مهمة لمربي المواشي المستوردة حديثا

اضحية - ماعز - خرفان - شرب الماء
المواشي - أرشيفية
أ أ
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كشف المهندس راشد العصيمي عن طريقة العناية بالمواشي المستوردة حديثا، مشددا على ضرورة توفير العديد من الأمور لضمان سلامتها.اضافة اعلان

طريقة حماية المواشي من التيارات الهوائية:


وقال "العصيمي" في مقطع فيديو نشره حساب "الإرشاد الزراعي" إن تلك المواشي يجب ألا تشرب أكثر من مرة في اليوم، كما يتم تخصيص كيلو أو اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير من الأعلاف لها.

وأضاف أنه يجب كذلك توفير مكان "المبيت" لها بحيث يتم حمايتها من التيارات الهوائية.

خطوات الحفاظ على أحجام الأغنام:


في سياق متصل، نشر الإرشاد الزراعي مقطع فيديو يوضح عدة خطوات للحفاظ على أحجام الأغنام بشكل طبيعي.

متابعة الحيوانات 

وقال إنه يجب متابعة الحيوانات جيدا وخاصة فيما تتناوله من طعام فإذا لاحظ المربي أنها سمينة يجب تقليل الطعام تدريجيا.

وأضاف : يوصى في تربية الأغنام أن تكون أنت طبيبك وعينك دليلك فإن ضعفت زد الأعلاف وإن سمنت قللها تدريجيا.

في سياق متصل، تباينت أسعار المواشي في سوق الأغنام بمدينة جدة، بعد أن شهد السوق إقبالاً شرائيًا عاليًا، مع استقرار قيمة المواشي من الأغنام، وبلغ أقصاها نوع الحري الكبير بسعر 1500 ريال.

أسعار الأغنام في سوق جدة

في حين بلغ سعر النجدي بـ1400 ريال، والسواكني 1000 ريال، والنعيمي 900 ريال.
كما تراوح سعر الخروف من التيوس بين 800-900 ريال، أما السواكني الحمري «المربع» فسعره 1200 ريال، والحري الصغير وصل إلى 1300 ريال، وفقًا لصحيفة "الوطن".



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