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الكلية التقنية لعلوم الطيران بالرياض تعلن عن برنامج توظيفي .. الشروط وطريقة التقديم

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الكلية التقنية لعلوم الطيران
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أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض لحملة "الثانوية العامة" للانضمام في إحدى المسارات (العسكري والمدني) تدريب منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
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البرنامج التدريبي:


- تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:

1- المسار المدني:


- صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

2- المسار العسكري:


- برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:
- صيانة إلكترونيات الطائرات.
- صيانة ميكانيكا الطائرات.
- نظم الطائرات بدون طيار - ميكانيكا.
- نظم الطائرات بدون طيار - إلكترونيات.
- نظم الطائرات بدون طيار - اتصالات.

مدة البرنامج:


- يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:

1- السنة التحضيرية:


- برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.


موعد التسجيل:

- يبدأ التسجيل بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م وينتهي التقديم يوم التسجيل بتاريخ 1445/06/03هـ الموافق 2023/12/16م.

طريقة التسجيل:

- من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:

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