إنذار أحمر من الأرصاد على محافظات مكة حتى الـ 10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا بسقوط أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، وأعطى المركز الإنذار اللون "الأحمر" ما يعني أنه تحذير خطير.





المناطق المتأثرة:



منطقة الباحة:



تنبيه الأرصاد



المناطق التي تشهد أمطار



أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



وبحسب المركز تشمل المناطق المتأثرة ما يلي: (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، ميسان، أضم، العرضيات) ويستمر حتى الساعة 10 مساءً.في سياق متصل، شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - أمس - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ أجزاء مدينة الباحة، وعدداً من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، سالت على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من أمطار رعدية على عدد من مناطق بالمملكة، تبدأ من اليوم الإثنين إلى الجمعة.وأوضح بيان "الأرصاد" أن الحالة تشمل كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان و الباحة ونجران والرياض.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك وتشمل” أملج”.2 - منطقة نجران، وتشمل " ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب".3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر والعيص وخيبر”.4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وجدة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.