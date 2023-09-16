الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

متحدث الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الخريف على هذه المناطق

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
الأرصاد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال  المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن هتاك  توقعات بارتفاع هطول الأمطار خلال فصل الخريف من 50-60% على الشرقية وشمال المملكة وأجزاء من الرياض و مكة المكرمة.اضافة اعلان

وأوضح أن الحالة الجوية بجازان شبيهة بما تعرّضت له العاصمة المقدّسة الشهر الماضي.

سرعة الرياح 


وأوضح القحطاني عبر حسابه في منصة "إكس"، أن سرعة الرياح على جازان سجلت 65 كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار بلغت 10 ملم، وفقاً للمحطة المأهولة.

وأضاف أن مركز الأرصاد أنذر عنها بوقتٍ كافٍ، وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.

المركز الوطني للأرصاد


في وقت سابق ، نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين (40 - 49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة.

وأضاف المركز في تقرير له اليوم: تشمل تأثيرات الحالة المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.

موعد نهاية الحالة



 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح نشطة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً‎.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة نجران، وتشمل " ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب".

2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والريس وينبع”.
3 - منطقة القصيم، وتشمل، " الخبراء والريس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".
4 - منطقة حائل، وتشمل" الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".


5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وجدة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".


7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.

8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:03 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مرفأ بيروت
11:19 م السبت، 16 سبتمبر 2023

وزير لبناني سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت

التمور
9:36 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مهرجان العلا للتمور يسجل رقما قياسيا في أسبوعه الثاني

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

اقرأ أيضا

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا

"حوطة بني تميم العام" يشخص ويعالج حالة مرضية نادرة

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس لكافة المراحل الدراسية

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة الدول "الـ77+الصين"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440 9:58 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ "جازان".. والأرصاد تكشف ما تتعرض له المنطقة

image 1:55 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

إنذار أحمر من الأرصاد على محافظات مكة حتى الـ 10 مساءً

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440 8:56 م السبت، 02 سبتمبر 2023

الأرصاد : 5 مناطق في المملكة معرضة للسحب الركامية الرعدية الممطرة

أمطار الطقس 3:58 م السبت، 02 سبتمبر 2023

مشهد مذهل لأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة

اقرأ أيضا

مساند العمالة المنزلية
5:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

IMG-20230916-WA0008
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

"التغذية الصحية" تكشف عن 50 حالة مرضية في القطيف

الديوان الملكي
4:22 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

ولي العهد
4:07 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:03 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

IMG-20230916-WA0009
8:41 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

مساند العمالة المنزلية
5:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

مكافحة المخدرات
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ضبطيات اليوم.. تجار ومهربو المخدرات يتساقطون في قبضة الأمن