متحدث الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الخريف على هذه المناطق

أ أ



قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن هتاك توقعات بارتفاع هطول الأمطار خلال فصل الخريف من 50-60% على الشرقية وشمال المملكة وأجزاء من الرياض و مكة المكرمة. اضافة اعلان



وأوضح أن الحالة الجوية بجازان شبيهة بما تعرّضت له العاصمة المقدّسة الشهر الماضي.





سرعة الرياح



وأوضح القحطاني عبر حسابه في منصة "إكس"، أن سرعة الرياح على جازان سجلت 65 كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار بلغت 10 ملم، وفقاً للمحطة المأهولة.





وأضاف أن مركز الأرصاد أنذر عنها بوقتٍ كافٍ، وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.





المركز الوطني للأرصاد





في وقت سابق ، نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين (40 - 49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة.





وأضاف المركز في تقرير له اليوم: تشمل تأثيرات الحالة المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.





موعد نهاية الحالة







وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.





رياح نشطة





كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.





وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً‎.





وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق





وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:





1 - منطقة نجران، وتشمل " ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب".





2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والريس وينبع”.

3 - منطقة القصيم، وتشمل، " الخبراء والريس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".

4 - منطقة حائل، وتشمل" الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".









5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.





6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وجدة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".









7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.





8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.





الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً





وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.