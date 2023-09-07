إنذار أحمر لـ "جازان".. والأرصاد تكشف ما تتعرض له المنطقة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارا أحمرا لمنطقة جازان محذرا من حدوث بعض التقلبات الجوية.
تقلبات جوية
وشمل الإنذار بعض المناطق في جازان ومنها "الحرث والدائر والريث والعارضة".
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد تلك الأماكن أمطارا غزيرة يصاحبها رياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
كما أشار إلى إمكانية تساقط البرد بكميات كبيرة وجريان السيول أيضا.
في وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
* درجات الحرارة العظمىوأوضح على حسابه في "تويتر"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 48 درجة مئوية في منطقة ينبع و47 بالأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 46 في الدمام والمدينة المنورة والقيصومة، و45 في منى والعلا، و44 في الرياض ورفحاء.
طقس شديد الحرارة بهذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء.
3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمسكما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.
ذروة ارتفاع درجات الحرارةوطالب الجميع بضرورة إتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.
https://twitter.com/NCMKSA/status/1699853057360609478