مجلس الوزراء يوافق على تعيين مسؤولين جدد بهيئة المساحة

وافق
مجلس الوزراء اليوم، على تعيين الدكتور مفرح بن ضايم قرادي، والدكتورة مها بنت
عبداللّه الضبيحي، عضوين من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجلس إدارة
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
وخلال جلسته التي عقدت اليوم بالرياض، قرر المجلس تعيين المهندس حسام بن عبداللّه الشاوي عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة.
خادم
الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ورأس
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة
التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.