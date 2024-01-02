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بجوائز تصل إلى نصف مليون ريال.. انطلاق تحدي التطبيقات القرآنية في الرياض

تطبيقات القرآن
مكنون
أ أ
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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون)، انطلقت فعاليات "تحدي القرآن التقني".اضافة اعلان

انطلاق تحدي التطبيقات القرآنية في الرياض


تم ذلك بالتعاون المشترك بين مبادرة العطاء الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبين مؤسسة متعب بن عبدالعزيز الأهلية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

ويهدف "تحدي التطبيقات القرآنية" إلى تعزيز جهود المملكة في العناية بالقرآن الكريم، واستقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات مع المختصين في الدارسات القرآنية، للسعي إلى ابتكار حلول تقنية ومنصات برمجية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم.

في عدد من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المعزز والتلعيب وإنترنت الأشياء وتقنيات الويب والمساعد الافتراضي، من خلال تنافس الفرق المشاركة من داخل المملكة وخارجها، وتوجيه طاقاتها واستثمار مواهبها لخدمة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تقديم ورش إرشادية ودعم فني تقني للفرق المشاركة أثناء انعقاد التحدي.

استثمار طاقات الشباب


ويبلغ مجموع جوائز "تحدي التطبيقات القرآنية" نصف مليون ريال، برعاية مؤسسة متعب بن عبدالعزيز الأهلية، حرصًا منها على إمداد الفضاء الرقمي بالجديد من منصات القرآن الكريم وتطبيقاته، والتي توظّف أحدث التقنيات الناشئة، واستثمارًا للطاقات الشابة من الجنسين، ورفع كفاءتها العلمية، كما سوف تقوم مؤسسة متعب بن عبدالعزيز الأهلية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المانحة في المملكة بتحويل مخرجات التحدي إلى منصات رقمية قائمة لتعم الفائدة منها، ويحقق التحدي مخرجاته المطلوبة.

هذا ويأتي "تحدي التطبيقات القرآنية" في الوقت الذي تتبوأ فيه المملكة مكانة تقنية كبرى على مستوى دول العالم، جعل منها محط اهتمام الشركات التقنية الكبرى، إضافة إلى حصولها على مراكز متقدمة في التحول الرقمي، والبنية التقنية المميزة، وقوتها في مجال الأمن السيبراني، وهو ما سعت إليه رؤية المملكة 2030، وتحقق في أوقات سريعة وقياسية.



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