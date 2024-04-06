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إغلاق عقبة التوحيد التي تربط محافظتي النماص والمجاردة

الهيئة العامة للطرق
ارشيفية
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن إغلاق عقبة التوحيد التي تربط محافظة النماص بمحافظة المجاردة مؤقتًا.

إغلاق عقبة التوحيد:

وأوضحت أن إغلاق عقبة التوحيد سيكون لحين الانتهاء من أعمال إزالة الانهيارات التي حصلت على العقبة بسبب الحالة المطرية على المنطقة.اضافة اعلان
وأشارت الهيئة العامة للطرق إلى أنه يمكن استخدام الطرق البديلة، لحين الانتهاء من أعمال إزالة الانهيارات.
وأمس، أصدرت الهيئة العامة للطرق، تنبيهًا مهمًا بشأن التقيد بعدة أمور أثناء القيادة.
وطالبت على حسابها في منصة إكس، بالحرص على التقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة على الطريق للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

نصائح للمحافظة على سلامتك على الطريق

وأكدت الهيئة على أهمية التقيد بتعليمات السلامة تزامنًا مع الإجازة، وذلك بالحرص على هذه الأمور:
1 - عدم القيادة أثناء الأمطار.
2 - التقيد بربط حزام الأمان.
3 - الالتزام بالسرعة النظامية.
4 - عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.
5 - أخذ قسط كاف من النوم قبل السفر.
6 - وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة.
 7 - توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.
8 - التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة.

ضرورة التقيد بنظام المرور

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات، بضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق.
مبينةً أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر..
ويؤثر على مستوى السلامة المرورية، وأن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة وسينعكس - بإذن الله - بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات والوفيات.

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