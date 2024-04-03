هكذا أصبح طريق عقبة التوحيد في النماص بعد الأمطار الغزيرة وتساقط الصخور

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة طريق عقبة التوحيد في النماص بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.



تساقط الصخور في عقبة النماص



توقعات حالة الطقس



شاهد.. هكذا أصبح طريق عقبة التوحيد في #النماص بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة

عبر :@zhafer_albakri pic.twitter.com/rou2QetXR8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 3, 2024

وأظهر المقطع، تضرر الطريق، وتساقط الصخور على الطريق، حيث تسببت الصخور المتساقطة جراء هطول الأمطار في إغلاق الطريق بالكامل.وخلال المقطع المتداول، ظهرت أكوام من الصخور الكبيرة وسط الطريق وحالت دون مرور المركبات فيما بادرت الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإزالة الصخور وإعادة الحركة المرورية على الطريق.يأتي ذلك فيما تشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة حالة مطرية غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول.وتهيب الإدارة العامة للدفاع المدني بالجميع أهمية توخي الحذر وتجنب تجمعات الأمطار ومجاري السيول والتجاوب مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.من جهته توقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.في حين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من جنوب غرب المملكة وأجزاء من منطقة الرياض.