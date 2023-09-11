"٢٧" ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية "٢٧" ولادة جديدة لمجموعة متنوعة من حيوانات المحمية في جميع مناطقها المختلفة،وذلك خلال العام الجاري 2023م. اضافة اعلان





تعاون بناء



جهود التوعية



وتأتي هذه الولادات تتويجاً للتعاون البناء بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية،الذي نتج عنه إطلاق أعداد متنوعة من الحيوانات في أراضي المحمية المختلفة؛منها (حَرَّة الحَرَّة والطبيق والخنفة ) خلال الفترة الماضية،وتتلخص أعداد الولادات الـ(27) في 19 مولوداً من غزال الريم،و7 من الوعول،ومولود واحد من المها العربي،وذلك ضمن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية.وتمثل هذه الولادات في مختلف مناطق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إنجازاً بيئياً يسهم في الحفاظ على توازن البيئة وإثراء التنوع الأحيائي والمحافظة على هذه الأنواع التي قلت أعدادها من المنطقة عقوداً طويلة؛نتيجة العديد من الضغوط البيئية والصيد الجائر وفقدان الغطاء النباتي.يذكر أن الجهود التوعوية التي تبذلها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تأتي من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية؛لتبقى مستدامة للأجيال القادمة ،كما قامت الهيئة بجهود حثيثة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إطلاق أكثر من 950 كائناً حياً من الثديات والطيور داخل حدود المحمية،إضافة إلى زراعة أكثر من 900 ألف شتلة في أراضي المحمية المختلفة.