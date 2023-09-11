الإثنين، 26 صفر 1445 ، 11 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

"٢٧" ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية
هيئة تطوير محمية الملك سلمان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية "٢٧" ولادة جديدة لمجموعة متنوعة من حيوانات المحمية في جميع مناطقها المختلفة،وذلك خلال العام الجاري 2023م.اضافة اعلان

تعاون بناء

وتأتي هذه الولادات تتويجاً للتعاون البناء بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية،الذي نتج عنه إطلاق أعداد متنوعة من الحيوانات في أراضي المحمية المختلفة؛منها (حَرَّة الحَرَّة والطبيق والخنفة ) خلال الفترة الماضية،وتتلخص أعداد الولادات الـ(27) في 19 مولوداً من غزال الريم،و7 من الوعول،ومولود واحد من المها العربي،وذلك ضمن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض في مواطنها الطبيعية.
وتمثل هذه الولادات في مختلف مناطق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إنجازاً بيئياً يسهم في الحفاظ على توازن البيئة وإثراء التنوع الأحيائي والمحافظة على هذه الأنواع التي قلت أعدادها من المنطقة عقوداً طويلة؛نتيجة العديد من الضغوط البيئية والصيد الجائر وفقدان الغطاء النباتي.

جهود التوعية

يذكر أن الجهود التوعوية التي تبذلها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تأتي من منطلق حرصها للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية؛لتبقى مستدامة للأجيال القادمة ،كما قامت الهيئة بجهود حثيثة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إطلاق أكثر من 950 كائناً حياً من الثديات والطيور داخل حدود المحمية،إضافة إلى زراعة أكثر من 900 ألف شتلة في أراضي المحمية المختلفة.

اقرأ أيضا

ولي العهد
10:44 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

الداخلية
10:05 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في راشد البوعينين بالمنطقة الشرقية.. هذه جريمته

مداهمةمستودع
9:38 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ضربة مفاجئة.. مداهمة مستودع مهجور بالقطيف وهذا ما وُجد؟

أهم 10
8:57 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أهم 10.. حصاد زيارة ولي العهد للهند وكارثة ليبيا والتابع الذي لا يجوز حذفه

اقرأ أيضا

ولي العهد يبعث برقية لرئيس وزراء الهند إثر مغادرته نيودلهي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب

شجرة معمرة في قلب جدة يتجاوز عمرها 150 عامًا

السديس يطالب بالتوسع في تحفيظ القرآن الكريم في أروقة المسجد الحرام

مجلس الشورى يقترح توفير منتج سكني مدعوم للأسرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العمرة 4:39 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

بشرى من الحج والعمرة في انتظار ضيوف الرحمن من باكستان

images (1) 1:29 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

إعلان رسمي حول موعد التسجيل لحجاج الداخل 1445

1-15 10:59 ص الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

عاجل.. عند التقاعد المبكر.. تعرف على شرط التأمينات للالتحاق بعمل آخر

images 6:58 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

مشروع ضاحية سدايم بجدة.. إتاحة توقيع العقود للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني

اقرأ أيضا

الهيئة العامة للنقل
6:35 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"تقرير رسمي.. 23% من مخالفات النقل في مكة المكرمة

خارطة المملكة
6:04 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"الجيومكانية" تعلن الخارطة الرسمية للمملكة بالحدود الدولية المعتمدة

حادث
5:52 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

احتراق سيارة بالكامل.. فيديو متداول لحادث مروع بالجوف

أخبار السعودية
4:53 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حساب المواطن للمُعالجين بالخارج وضريبة السلع الانتقائية وضبط مواطن بهذه التهمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ولي العهد
10:44 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة

الداخلية
10:05 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في راشد البوعينين بالمنطقة الشرقية.. هذه جريمته

الحرب على المخدرات
9:50 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ضربات موجعة لتجار ومروجي المخدرات بالمملكة.. تفاصيل

مداهمةمستودع
9:38 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ضربة مفاجئة.. مداهمة مستودع مهجور بالقطيف وهذا ما وُجد؟

أهم 10
8:57 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

أهم 10.. حصاد زيارة ولي العهد للهند وكارثة ليبيا والتابع الذي لا يجوز حذفه

منصة مساند
8:27 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن إيداع رواتب وأجور العمالة