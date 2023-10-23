الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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إعصار وأمطار.. "الحصيني" يكشف آخر تطورات عاصفة "تيج"

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إعصار تيج
أ أ
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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات العاصفة المدارية "تيج"، التي اجتاحت بحر العرب وسواحل سلطنة عمان واليمن.اضافة اعلان

إعصار من الدرجة الثالثة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المدارية إعصار تيج تحول  إلى إعصار من  الدرجة الثالثة.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتمركز الحالة على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عمان واليمن وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن.


أمطار غزيرة وفيضانات

وتوقع الحصيني، تساقط أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا واحتمال فيضانات محلية في الأودية والمناطق المنخفضة "خاصة ظفار وعمان  والمهرة  واليمن".

تساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة

 وأشار إلى استمرار الحالة الأولى لوسم 1445هـ خلال "36" ساعة القادمة من اليوم الاثنين 8 ربيع ثاني إلى الثلاثاء على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال غرب القصيم تمتد إلى العراق واليمن وسلطنة عمان والإمارات بأمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد.



اضطراب مداري في بحر العرب

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر، في سلطنة عمان قد أفاد بآخر تطورات إعصار تيج، حيث تحول من الاضطراب المداري في بحر العرب، إلى عاصفة مدارية وبدأ بالتحرك باتجاه السواحل اليمنية، والعمانية ووصل إلى جزيرة سقطرى.


سبب تسمية إعصار تيج المداري

ويرجع سبب تسمية إعصار تيج المداري بهذا الاسم، من قبل الهند، ويعني اسمه "الحركة السريعة"، مما يشير إلى سرعة العاصفة في الانتشار وفي الرياح المصاحبة لها.

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