إعصار وأمطار.. "الحصيني" يكشف آخر تطورات عاصفة "تيج"

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات العاصفة المدارية "تيج"، التي اجتاحت بحر العرب وسواحل سلطنة عمان واليمن. اضافة اعلان





إعصار من الدرجة الثالثة



أمطار غزيرة وفيضانات



تساقط أمطار على هذه المناطق بالمملكة



اضطراب مداري في بحر العرب



سبب تسمية إعصار تيج المداري



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المدارية إعصار تيج تحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة.وأضاف أنه من المتوقع أن تتمركز الحالة على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عمان واليمن وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن.وتوقع الحصيني، تساقط أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا واحتمال فيضانات محلية في الأودية والمناطق المنخفضة "خاصة ظفار وعمان والمهرة واليمن".وأشار إلى استمرار الحالة الأولى لوسم 1445هـ خلال "36" ساعة القادمة من اليوم الاثنين 8 ربيع ثاني إلى الثلاثاء على أجزاء متفرقة من مناطق مكة والمدينة وتبوك والجوف والشمالية وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال غرب القصيم تمتد إلى العراق واليمن وسلطنة عمان والإمارات بأمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد.وكان المركز الوطني للإنذار المبكر، في سلطنة عمان قد أفاد بآخر تطورات إعصار تيج، حيث تحول من الاضطراب المداري في بحر العرب، إلى عاصفة مدارية وبدأ بالتحرك باتجاه السواحل اليمنية، والعمانية ووصل إلى جزيرة سقطرى.ويرجع سبب تسمية إعصار تيج المداري بهذا الاسم، من قبل الهند، ويعني اسمه "الحركة السريعة"، مما يشير إلى سرعة العاصفة في الانتشار وفي الرياح المصاحبة لها.