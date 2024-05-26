الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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عاجل.. أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار وسيول ورياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
3 - منطقة نجران، وتشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة وشرورة".
4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وحائل وسميراء".
5 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والإحساء والعديد وبقيق".
7 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات وأضم وميسان وجدةو القنفذة والشعيبة والليث  وبحرة وجدة ورابغ وثول والجمومو اكامل وخليص ورهاط ومدركة وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية".
8 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".
9 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وحريملاء ومرات وضرما ووالزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطية بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".
10 - منطقة القصيم، وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".
11 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".

صواعق وسيول وأمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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